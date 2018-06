Video met dreiging op Curacao

In de video genaamd Patriota: Mensage pa Korsou kondigt een gemaskerde man in het Papiaments met een vervormde stem aan dat ‘nu de eerste pion is gevallen er nog meer moorden op landverraders zullen volgen.’ Het OM neemt geen risico’s en heeft een team op de video gezet om de herkomst te achterhalen.

Niet de eerste keer

“Het is niet de eerste keer dat wij bij het OM bedreigende video’s of internetboodschappen onder de loep nemen”, vertelt Serphos. “We hebben wel de middelen, maar geen speciaal soort cyberteam om dit soort dingen te onderzoeken. Desalniettemin hebben we in het verleden al vaker succesvol dit soort zaken opgelost.”

Of er hulp uit het buitenland komt wil Serphos nog niet zeggen. “Eerst moeten we bekijken in welke vorm we hier met een strafrechtelijke overtreding te maken hebben. Op basis daarvan kunnen we verdere beslissingen nemen.”

Nep

Intussen is de video door iets meer dan 300 mensen bekeken en door verschillende personen op de social mediasite Facebook gedeeld. De reacties op de videoboodschap zijn over het algemeen relativerend. “Het is fake”, luiden de meeste reacties op Facebook en You Tube. Een groot deel van de kijkers meent echter net als het OM dat er wel onderzoek moet worden gedaan naar de herkomst.