Cuijk verbiedt evenement motorclub

Het driedaagse evenement zou vanaf vrijdag worden gehouden bij het clubhuis van de afdeling First in Sint Agatha, een Brabants dorpje met iets meer dan 500 inwoners.

De motorclub heeft een kort geding tegen de gemeente aangespannen om alsnog een vergunning te krijgen. De rechtszaak dient woensdag.

Een ambtenaar van de gemeente zegt dat er vier A4'tjes met redenen zijn om het evenement te verbieden, maar een toelichting wilde ze niet geven.

Burgemeester Wim Hillenaar liet maandagavond via een woordvoerder weten dat de politie een negatief advies heeft gegeven over het evenement. Bovendien zegt hij zich aan te sluiten bij het beleid van minister Ivo Opstelten (Veiligheid) om geen evenementen van criminele motorbendes te faciliteren. „Als eindverantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid volg ik het beleid en de adviezen”, staat in een verklaring.