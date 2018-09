Opstelten: vertrouwen in aanpak gemeente

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) gaat ervan uit dat gemeenten het best weten hoe ze de regels rond coffeeshops kunnen handhaven. Hij zegt te vertrouwen op de handhaving in Maastricht. Daar konden coffeeshops voor de tweede dag op rij wiet aan buitenlanders verkopen zonder dat de politie en gemeente in actie kwamen.