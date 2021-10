Tweede Kamer wil Afghanen opvangen in nieuw Kamergebouw

Binnenland

Klokkenluider Koumans: debat misstanden stap naar openheid

Klokkenluider uit de danswereld Kim Koumans noemt het Tweede Kamerdebat over misstanden in de turnsport, waarin het ook ging over grensoverschrijdend gedrag in de danswereld, „een grote stap naar verbetering en meer openheid.” Dat zei ze woensdag na afloop van het debat.