Illustrator maakt kunstwerk als aanklacht tegen leenstelsel Met wandkleed van studieschuld af: ’Dit is een aanklacht en oplossing ineen’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Mart Veldhuis: „Tapijten zijn van oudsher al een geschikt medium om actuele, maatschappelijke onderwerpen te verbeelden.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Dordrecht - Met een kunstwerk je studieschuld vereffenen. Illustrator Mart Veldhuis (31) hoopt het te kunnen doen via zijn wandtapijt Eigen schuld, waarmee hij anderhalf jaar geleden afstudeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU). Hij wil het verkopen voor ten minste €45.879,40, het bedrag van zijn studieschuld. Al komt de rente daar natuurlijk nog bij. „Dit is een aanklacht en oplossing ineen”, zegt hij lachend.