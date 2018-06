Israël boos om Palestijnse ondertitel

Volgens de Israëlische minister Elkin van Buitenlandse Zaken brengt de naamswisseling het vredesproces in gevaar. "Hiermee erkent Google het bestaan van een Palestijnse staat. Die beslissing is niet alleen fout, maar kan ook negatieve gevolgen hebben om tot vredesonderhandelingen te komen", schrijft hij in een dringende brief aan de internetgigant. Israël hoopt dat Google de naam terugdraait. Die reageren echter dat het gewoon de lijn van de VN en andere internationale organisaties volgt.

De erkenning van Palestina is omstreden, omdat de officiële status van de Westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem nog bepaald moet worden. Google lijkt daarmee dus op de zaken vooruit te lopen. “Google is geen diplomatieke entiteit. We vragen ons af waarom zij zich met internationale politiek bemoeien”, zegt een Israëlische woordvoerder.

De Palestijnse Autoriteit heeft tevreden gereageerd op de nieuwe titel. Volgens hen is het een “stap in de juiste richting.”