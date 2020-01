Nieuw licht op aanslag op Hans Janmaat

Hans Janmaat na de aanslag op hotel Cosmopolite, waar in 1986 een vergadering werd gehouden van de Centrum Democraten. Inzet: Wil Schuurman met wie Janmaat later zou trouwen. Schuurman verloor haar been tijdens de aanslag. Ⓒ Hollandse Hoogte / William Hoogteyling

Leiden - ’Politie, gemeente en de geheime dienst faalden bij een van de zwaarste geweldsuitbarstingen ooit van linkse activisten in Nederland’. Dat concludeert de Leidse historicus Jan de Vetten in een boek over de ’aanslag van Kedichem’ uit 1986. Doelwit was hét gezicht van radicaal rechts in de jaren tachtig: Hans Janmaat van de Centrumdemocraten.