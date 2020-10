’Massagraf van jonge mensen midden in Mexicaans dorpje’

De Mexicaanse National Guard op onderzoek in Salvatierra, Guanajuato. Ⓒ AP

Salvatierra - Een bizarre ontdekking in het Mexicaanse dorpje Salvatierra. De veiligheidsdiensten vonden de lichamen van zeker 59 voornamelijk jonge mensen in massagraven, midden in het plaatsje van vijfduizend inwoners. „Dit moeten de mensen hebben geweten.”