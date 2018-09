Geen tbc-besmetting bij Martini Ziekenhuis

Wel werd bij 12 medewerkers een latente tuberculose-infectie gevonden. Zij staan onder controle van het ziekenhuis. „De oorzaak van die besmetting hebben we niet kunnen aantonen. Mensen kunnen de infectie tijden bij zich dragen zonder daar last van te hebben”, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis.

De operatieassistente is een tijd in quarantaine verpleegd. Inmiddels is zij niet meer besmettelijk en is zij thuis, zo heeft de woordvoerster gezegd. „Ze is nog steeds ziek, dus ze staat nog wel onder behandeling.”

Tbc is een besmettelijke ziekte. Het is overdraagbaar als iemand met open longtuberculose de bacterie uithoest en iemand anders de bacterie inademt. De kans is bij gezonde mensen uiterst gering dat de ziekte tuberculose zich ontwikkelt.