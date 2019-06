Rijontzegging voor botsende buschauffeur

Als beroepschauffeur is hij tekortgeschoten, vonniste de rechtbank in Lelystad. Murat K. reed „aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend” door op een onoverzichtelijk punt met zijn lijnbus de bocht af te snijden. Bij de botsing op 3 november 2017 in Almere raakten twaalf buspassagiers gewond. Met de nodige ambulances werd een aantal van hen naar het ziekenhuis vervoerd.

De buschauffeur van de tegemoetkomende bus was er het ergst aan toe. De man raakte buiten bewustzijn en moest door de brandweer uit het voertuig bevrijd. Hij liep zware verwondingen op aan beide benen. Ook een 3-jarige jongen raakte zwaargewond: het kind liep een botbreuk en een hersenschudding op.

Onderzoek

Uit een analyse van de politie blijkt dat de bus van K. vrijwel geheel op de linker weghelft reed in de bocht. Daarom kon hij de tegemoetkomende bus niet zien. Tegen de chauffeur was een werkstraf van 120 uur geëist en een rijontzegging van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.