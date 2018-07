Rapper Mac Daddy (Kris Kross) overleden

Het is niet bekend gemaakt waar Kelly aan is overleden. Hij is 34 jaar geworden. Volgens lokale media werd Kelly thuis gevonden. Donderdag wordt er sectie verricht op het lichaam.

Chris Kelly vormde samen met Chris Smith, beter bekend als Daddy Mac, Kris Kross. In 1992 hadden ze hun bekendste hit 'Jump'. De rappers waren toen 12 en 13 jaar oud.

De twee veroorzaakten een rage door hun spijkerbroeken andersom te dragen. Ze stonden in Nederland in het voorprogramma van Michael Jackson.