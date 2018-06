Belgische politiek wil debat vervoer stoffen

Het aantal gewonden werd zondag bijgesteld tot 49, 16 meer dan de provincie Oost-Vlaanderen zaterdagavond had gemeld. Allen zijn omwonenden van het spoor. Geen van hen verkeert in levensgevaar.

Zowel het Groene Kamerlid Stefaan Van Hecke als de liberale Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van de commissie Infrastructuur in de Belgische Tweede Kamer, wil een debat over het ongeluk, waarna conclusies over het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor moeten worden getrokken. Van Hecke stelt voor dat België naar Nederlands voorbeeld snelheidslimieten invoert voor goederentreinen die gevaarlijke stoffen vervoeren.

Drie van de 13 wagons van de trein ontploften, nadat zes wagons waren ontspoord. Er ontstond een vuurzee. In de wagons zat acrylnitryl, een giftige vloeistof die kankerverwekkend is bij chronische blootstelling. Een deel van de trein, die werd bestuurd door een Nederlandse machinist, was op weg naar Terneuzen en Axel in Zeeuws-Vlaanderen.

De autoriteiten gaven opdracht tot de evacuatie van alle bewoners van huizen in een straal van 500 meter van het ongeluk. Bewoners van woningen in een straal van 500 meter tot 1 kilometer kregen opdracht ramen en deuren gesloten te houden. Voor het centrum van Wetteren gold die maatregel zondagochtend nog, maar voor de plaatsen Schellebelle en Serskamp werd hij opgeheven, omdat in de lucht geen schadelijke stoffen meer werden gevonden. De geëvacueerden mogen op zijn vroegst maandag terug naar huis.

Het vervuilde bluswater is opgevangen in bekkens en wordt overgepompt in een schip uit Amsterdam, dat zondagmiddag bij de rampplek is gearriveerd. Nadat het water is overgepompt, wordt de riolering gespoeld en moet in elk huis worden gemeten of de lucht weer schoon is. Pas daarna worden de bewoners één voor één naar hun woning begeleid.