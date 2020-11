LIVE | Feestdagen op agenda burgemeesters Veiligheidsberaad

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's die samen het Veiligheidsberaad vormen, willen maandagavond alvast vooruitkijken naar de feestdagen in december. Ook bespreken zij de actuele coronacijfers en de effecten van de maatregelen die zijn genomen. Woensdagavond gingen aanvullende, strengere regels in. Hierdoor moeten de aantallen besmettingen en ziekhuisopnames sneller gaan dalen dan nu het geval is.

Of mensen met Kerstmis weer uit eten kunnen, blijft ongewis. Ook is nog niet helemaal duidelijk of met de jaarwisseling vuurwerk mag worden afgestoken. Na het beraad vorige week gaven de burgemeesters al aan dat zij voorstander zijn van een landelijk verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk dit jaar, vooral om de druk op de ziekenhuizen en de hulpdiensten te verlagen. Ook de Tweede Kamer, artsen en de politie staan open voor een verbod. Het kabinet hakt binnenkort een knoop door.

Het Veiligheidsberaad adviseert Den Haag al maanden over de te varen coronakoers. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zit de vergadering voor. Traditiegetrouw schuift minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan.

