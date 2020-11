LIVE | Horrorscenario Belgische ic’s lijkt afgewend

De tweede golf van de corona-epidemie lijkt op tijd bedwongen om de Belgische intensivecareafdelingen niet te overspoelen. Het aantal ic-patiënten groeit na deze week niet meer, verwacht de Belgische tegenhanger van het RIVM, en er is nog ruimte genoeg.

Er liggen nu 1469 Belgische coronapatiënten op de intensive care, zei viroloog Steven Van Gucht van Sciensano maandagochtend. Dat is „ruim hoger dan tijdens de eerste golf, maar blijft onder de maximumcapaciteit” van 2000 ic-bedden.

De piek van het aantal besmettingen ligt, terugblikkend, al bijna twee weken achter ons, zegt Van Gucht. Een week later begon ook het aantal zieken dat in het ziekenhuis belandt af te nemen. Nu het virus bovendien onder oudere Belgen minder snel om zich heen grijpt, rekent hij erop dat er ook minder mensen op de intensive care terechtkomen of overlijden.

België nam, om de snelle opleving van het virus te stoppen, half oktober al enkele maatregelen zoals een avondklok en heeft het openbare leven twee weken later zelfs weer nagenoeg stilgelegd. „Er heeft zich relatief snel na de piek een forse daling ingezet”, maar er is nog geen ruimte om achterover te leunen, zegt Van Gucht. „We komen van heel hoge cijfers en we gaan nog veel verder moeten blijven zakken om opnieuw op veilig niveau terecht te komen.”

