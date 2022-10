Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik dacht: dit kan weleens mijn laatste dienst zijn’ Agenten in doodsangst bij overval waardetransport: ’Ik keek recht in de loop’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ze dachten dat hun laatste uur had geslagen, de drie agenten die reageerden op de noodoproep van een collega op 19 mei vorig jaar. Op het moment dat ze in hun politiebus arriveerden op de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord stuitten ze op een man die in het zwart was gekleed en een kalasjnikov op hen richtte. „Ik keek recht in de loop en dacht: dit kan weleens mijn laatste dienst zijn”, beschreef een agent zijn doodsangst.