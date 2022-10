LIVE | Agenten hadden doodsangst tijdens overval waardetransport: ’Ik keek recht in de loop’

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

De man in het zwart was Karim el G. (44) die deel uitmaakte van een groep verdachten die een overval pleegde op een waardetransport van Brinks, dat net bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan naar binnen was gereden. Gisteren moesten acht van de vermoedelijk twaalf verdachten voor de rechter in Amsterdam verschijnen. Twee worden er op een later tijdstip berecht, twee zijn er nog voortvluchtig.

De schrik van de twee chauffeurs van Brinks moet minstens zo groot zijn geweest als die van de agenten. Een van hen stond op het laadplatform van de wagen toen er een knal klonk en de laaddeur werd geforceerd. Twee overvallers liepen naar binnen, van wie er één een dubbelloops shotgun vasthield. Ze werden direct gevolgd door nog twee mannen, van wie er één een mes vasthield.

Beide chauffeurs moesten op de grond gaan liggen, een van hen kreeg een gemene trap in zijn ribben.

Een personeelslid van Schöne zag ze op een scherm en dacht dat ze doodgeschoten waren.

14,5 miljoen euro

De overvallers maakten edelmetalen ter waarde van 14,5 miljoen euro buit. Daarvan zijn tachtig kilo platinum, 1,5 kilo goudkorrels en meerdere omgesmolten goudbaren ter waarde van 4 miljoen euro nog steeds zoek.

Karim el G. was maandag de eerste verdachte die door de rechtbank aan de tand werd gevoeld over zijn rol. Hij deed mee uit geldgebrek, zei hij. Een Franse Afrikaan die hij via een kennis in Brussel ontmoette vertelde hem dat de buit zou worden verdeeld onder degenen die meededen. Karim el G. beweert dat hij geen idee had wat die buit was. Wel zei hij nooit gericht op agenten te hebben geschoten. „Ik schoot alleen in de lucht, om ze angst aan te jagen.” Een dame in een Canta die onderweg was om een onsje filet en kattenbrokken te kopen, dacht dat ze in een film was beland.

Poging tot gekwalificeerde doodslag

Het Openbaar Ministerie vervolgt de acht verdachten voor een poging tot gekwalificeerde doodslag. Dat is een zwaardere vorm van doodslag die je pleegt om iets anders – in dit geval de overval – makkelijker te maken. Er staan zwaardere straffen op dan op een ’gewone’ poging doodslag.

Alle verdachten ontkennen tijdens de overval en daarna tijdens de wild-west achtervolging door de weilanden in Broek in Waterland, gericht op de politie te hebben geschoten. De agenten zelf zeggen iets anders.

De rechtbank heeft dertien dagen uitgetrokken voor de zaak. Op 9 november komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.