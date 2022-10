Strafproces over gewelddadige overval op waardetransport begint

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

De overval op een waardetransportwagen van Brink's was op 19 mei 2021 bij Schöne Edelmetaal, dat destijds was gevestigd aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Daarbij schoten overvallers in de lucht met automatische wapens. Binnen bonden ze een aantal medewerkers vast. Ze gingen er in snelle auto's met een miljoenenbuit vandoor.

Een wilde achtervolging door de massaal uitgerukte politie eindigde in Broek in Waterland, een dorp boven Amsterdam. In een weiland schoot de politie een 47-jarige bij de overval betrokken Fransman dood en arresteerde zes anderen. Van de totale buit van circa 14,5 miljoen aan edelmetalen is nog steeds ruim 4 miljoen zoek. De politie zei eerder in Opsporing Verzocht dat het onder meer gaat om 80 kilo platinum, 1,5 kilo goudkorrels en meerdere omgesmolten goudbaren.

De acht verdachten die deze maand terechtstaan hebben de Belgische, Franse en Marokkaanse nationaliteit. Een negende verdachte uit Frankrijk staat later terecht. Een tiende verdachte met de Belgische nationaliteit moet nog naar Nederland worden overgebracht. Ook een in november in België aangehouden vrouw van destijds 20 is nog verdachte. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig.