Twee treinen en auto botsen

Het incident vond zaterdagavond plaats op een overgang in het plaatsje Oberstaufen in de deelstaat Beieren. Een regionale trein knalde op de personenauto van een vrouw. Ze had waarschijnlijk op de overgang pech gekregen en was uitgestapt. Vlak daarna botste een trein met ongeveer 400 feestgangers op de auto en de trein.

Niemand raakte gewond. De vrouw raakte in shock.