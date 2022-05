Passagier zonder vliegervaring landt vliegtuig nadat piloot onwel wordt: ’Ik heb een serieus probleem’

Het incident vond plaats op Palm Beach International Airport. „Ik heb een serieus probleem hier”, zei de passagier naar verluidt tegen de luchtverkeersleiding, zo’n 113 kilometer van de beoogde bestemming. „Roger, wat is je positie?” was de reactie van een luchtverkeersleider.

„Geen idee”, zei hij. „Ik zie de kust van Florida voor me, maar ik heb geen idee verder.”

„Houd je vleugels horizontaal en probeer de kust te volgen, in noordelijke of zuidelijke richting. We proberen je te lokaliseren.” Dat lukte op 40 kilometer van Palm Beach, waarop zij de passagier hielpen het vliegtuig, een eenmotorige Cessna 208, te laten dalen. Van daaruit begeleidde de luchtverkeersleiding de passagier naar een veilige landing.

Getuige

„U bent zojuist getuige geweest van een passagier die een vliegtuig heeft geland”, zei een verkeerleider over de radio tegen andere piloten op de luchthaven. „Een passagier?”, vroeg een piloot van American Airlines. „Dat klopt”, was de reactie. „Oh mijn god. Geweldig gedaan”, zei diegene verbaasd.

Een luchtvaartexpert vertelde WPBF-TV dat dit enthousiasme nog een understatement is, gezien de grote prestatie die de passagier leverde. John Nance benadrukt dat de passagier heel goed luisterde en instructies rustig opvolgde. „Dat maakt het verschil.”

Het is onduidelijk wat de piloot precies mankeerde of hoe de passagier heette.

In 2010 vond een soortgelijk incident plaats, toen werd de piloot in het vliegtuig van Doug White onwel. Doug White wist het vliegtuig toen ook veilig op de grond te krijgen. White had echter al een paar keer zelf gevlogen, in tegenstelling tot de man in Palm Beach.