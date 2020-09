Trump roemt Ginsburg om haar briljante geest

„Ze was beroemd om haar briljante geest en haar krachtige afwijkende meningen binnen het Hooggerechtshof, en ze toonde aan dat je het oneens kan zijn zonder vervelend te worden tegenover je collega’s of andere standpunten. Haar zienswijzen, waaronder bekende beslissingen over de gelijkberechtiging van vrouwen en gehandicapten, hebben alle Amerikanen en ook hele generaties van grote juridische denkers geïnspireerd”, aldus de verklaring van de president.

Obama: opvolging uitstellen

Oud-president Barack Obama vindt dat tot na de presidentsverkiezing moet worden gewacht met het benoemen van een opvolger van de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg.

In een verklaring zegt hij: „Viereneenhalf jaar geleden bedachten de Republikeinen het principe dat de Senaat een vacature bij het Hooggerechtshof niet mag vervullen voordat een nieuwe president is beëdigd. Nu er al wordt gestemd, worden Republikeinse senatoren opgeroepen dit principe toe te passen.”

Obama verwijst naar de vorige keer dat een opperrechter overleed. Dat was Antonin Scalia, die februari 2016 stierf. De kandidaat die Obama destijds naar voren schoof, de gematigde rechter Merrick Garland, kon geen genade vinden in de ogen van de Republikeinen. Die vonden dat een nieuwe opperrechter moest worden benoemd door de nieuwe president, niet door de vertrekkende. De zetel bleef een jaar vacant, totdat president Trump begin 2017 de conservatieve rechter Neil Gorsuch aanstelde. Omdat Gorsuch in de Senaat niet de vereiste 60 van de 100 stemmen kreeg, werden de regels zodanig aangepast dat hij nog maar 51 stemmen nodig had om te worden benoemd. De Democraten waren destijds ziedend over deze gang van zaken.

Obama waarschuwt dat zoiets niet nog een keer moet gebeuren. „De kwesties waarvoor het Hooggerechtshof zich gesteld ziet, nu en in de toekomst, hebben zoveel gevolgen voor de generaties na ons, dat rechtbanken en gerechtshoven alleen via een onberispelijk proces moeten worden bemand”, aldus de oud-president. „Ruth Bader Ginsburg vocht tot het einde, terwijl ze kanker had, met een standvastig geloof in onze democratie en haar idealen. Zo herinneren we ons haar. Maar ze heeft ook instructies achtergelaten hoe ze wil dat we met haar nalatenschap omgaan.”

„Ze was bijna drie decennia lang een strijder voor gelijkheid - iemand die geloofde dat gelijke rechten alleen betekenis hebben als ze gelden voor alle Amerikanen. Rechter Ginsburg inspireerde de generaties die haar volgden, van de nachtenlang blokkende rechtenstudenten tot de machtigste leiders in het land. Michelle en ik bewonderden haar zeer”, schrijft Obama, die de nabestaanden van Ginsburg veel sterkte toewenst.