Omvang treinramp groter

Alle gewonden zijn omwonenden van het spoor die bevangen zijn geraakt door giftige dampen. Eerder had de provincie 17 gewonden gemeld.

Drie personen zijn er slecht aan toe, maar verkeren niet meer in levensgevaar. Eén persoon is omgekomen: een 64-jarige man die dood in zijn woning lag. In het huis werd ook een dode hond gevonden. Het is onduidelijk of het overlijden te maken heeft met het treinongeval. In de woning van het slachtoffer is echter wel een hoge concentratie giftige dampen vastgesteld.

Zaterdagochtend ontploften enkele wagons, nadat zes van de 13 wagons van de goederentrein waren ontspoord. In de wagons zat de giftige stof acrylnitryl. De trein kwam uit Nederland en had een Nederlandse machinist.