Premium Het beste van De Telegraaf

Flinke wolk Saharastof boven Nederland: hoe krijg je je auto weer schoon?

Door Marjolein Welling Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie (archiefbeeld). Ⓒ ANP / HH

Maastricht - Een flinke wolk Saharastof zorgt dezer dagen voor een gele, oranje of rode gloed boven Nederland. Vooral als het regent, kunnen auto’s, daken of tuinmeubels vies worden. Hoe krijg je dat er vanaf? En is het schadelijk voor je gezondheid?