Nachtwinkels om 02.00 uur dicht

Vanaf 22.00 uur mogen de winkels geen alcohol meer verkopen. De nieuwe regels gelden vanaf vrijdagavond voor alle nachtwinkels in de vijftien gemeenten van de regio.

Dat heeft burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, voorzitter van de veiligheidsregio, vrijdag besloten. Hij vindt dat het tijd is om de alcoholverkoop bij nachtwinkels te beëindigen „opdat spontane doch illegale huisfeestjes ontmoedigd worden.”

Eerder deze week besloot Utrecht dat nachtwinkels en supermarkten in het centrum van de stad op donderdag, vrijdag en zaterdag om 22.00 uur dicht moeten. De gemeente wil zo de verkoop van alcohol na de verplichte sluitingstijd van de horeca aan banden leggen. Vorige weekend was het de eerste keer dat de horeca in het hele land om 22.00 uur moest sluiten. Voornamelijk jongeren bestormden toen nachtwinkels om buiten hun bijeenkomst voort te zetten. Utrecht heeft om die reden ook drie parken in de binnenstad ’s nachts tot verboden gebied verklaard.