Broers (7 en 10) ontsnappen uit ouderlijk huis met ’uitwerpselen en urine op de muren’

Een buurman zag hoe de twee jongens uit Milwaukee, Wisconsin uit een raam van hun huis klommen. Volgens de buurman zagen de kinderen eruit alsof ze nog nooit de zon hadden gezien. Eenmaal uit het raam geklommen bleken de jongens poedelnaakt te zijn en gedroegen zij zich „als holbewoners”.

„Ze liepen gewoon anders. Hun haar zag eruit alsof het nog nooit was geborsteld en geknipt”, zei Christine Eder, die aan de overkant van het huis van de weggelopen jongens woont. Volgens de buurvrouw leken de jongens niet te weten dat iets bestond buiten hun huis.

Uitwerpselen en urine

Dat huis stonk volgens een agent naar uitwerpselen en urine, gezien de muren daarmee besmeurd waren. Ook was er allemaal afval opgestapeld in de woonkamer en de keuken. De vloer was ten slotte niet zichtbaar door de „verschrikkelijke situatie”.

De moeder van de broers, Katie Koch en haar vriend, Joel Manke, verschenen eerder deze week op maandag voor de rechter. Daar worden de respectievelijk 34-jarige en 38-jarige aangeklaagd voor vier misdrijven. Koch wordt bovendien nog geconfronteerd met twee andere misdrijven, namelijk verwaarlozing van haar kinderen en het gevangenhouden van haar jongens. Mocht het koppel veroordeeld worden voor alle misdrijven, dan riskeren zij tot 43,5 jaar gevangenisstraf en 120.dollar boete. Voor Koch kan daar nog eens 18 maanden en 20.000 dollaar bij komen voor de twee eerdergenoemde misdrijven.

De twee broers staan momenteel onder toezicht van jeugdzorg.