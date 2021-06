Eerste top Biden en Poetin naar verwachting langer dan vier uur

Zowel Amerikaanse als Russische zegslieden schatten dat de top langer dan vier uur gaat duren. Er staat geen lunch op het programma. Biden kwam dinsdag al in Genève aan en werd ontvangen door de Zwitserse vicepresident. Poetin landt kort voor de top op de luchthaven en gaat zonder officiële ontvangst rechtstreeks naar de villa aan de andere kant van de stad. Er zijn geen persconferenties na afloop, maar verwacht wordt dat de twee leiders wel apart nog een toelichting geven op het onderhoud.

Bekijk ook: Krachtmeting met Poetin is ultieme test voor Biden

De top vindt plaats op initiatief van de VS en is erop gericht de banden met Rusland aan te halen. De twee landen liggen al langer met elkaar overhoop over verschillende kwesties. Poetin zei onlangs dat de Russisch-Amerikaanse betrekkingen een dieptepunt hebben bereikt sinds de komst van Biden.

Villa La Grange in Zwitserland. Ⓒ AFP

Naast de mogelijke terugkeer van de ambassadeurs wordt in Genève gesproken over onder meer de vermeende cyberaanvallen door Rusland, de uitwisseling van gevangenen, het conflict in Oost-Oekraïne en de coronapandemie. In de aanloop naar de top werden de verwachtingen door beide partijen getemperd. Zo zei Biden vooral te willen voorkomen dat de relatie met Rusland verder verslechtert. Mensenrechten kunnen ter tafel komen, maar er zal volgens Zwitserse media niet over bepaalde personen worden gesproken zoals bijvoorbeeld de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Voor zijn vrijlating betoogden dinsdagavond enkele tientallen mensen vlakbij het Meer van Genève.