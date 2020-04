Van Rijn: geen mondkapjes voor kinderen op school

Het dragen van mondkapjes door kinderen heeft volgens Van Rijn ’nog minder nut’ dan wanneer volwassenen dat doen. Dat zei de minister voorafgaand aan het crisisoverleg van het kabinet dinsdagmiddag.

In dat overleg ligt het advies van het Outbreak Management Team, met medische deskundigen, voor. Daarin staat dat kinderopvang, basisscholen en het speciaal onderwijs na de meivakantie weer open zouden kunnen. In eerste instantie moet dat in het basisonderwijs nog wel met halve klassen.

Als de scholen weer open zouden gaan, zal dat dus niet met mondkapjes voor kinderen gebeuren. „De overdracht van corona door kinderen naar andere mensen is zeer, zeer beperkt”, zegt Van Rijn. Er is volgens hem dus ’geen reden’ om na te denken over mondkapjes voor kinderen.

Het kabinet laat dinsdagavond na het overleg weten of het advies van het OMT ook daadwerkelijk op wordt gevolgd en de scholen, al dan niet deels, weer opengaan.