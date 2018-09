Weekers houdt voet bij stuk

Volgens het feitenrelaas kreeg Asscher op 11 maart te horen van een strafrechtelijk onderzoek door de FIOD naar de fraude. Weekers kreeg pas ruim een maand later kennis van de zaak door een uitzending van het actualiteitenprogramma Brandpunt.

De staatssecretaris kwam vorige week in de Kamer over de kwestie onder vuur te liggen. Dat gebeurde nadat ambtenaren hadden verklaard dat hij al eerder op de hoogte moest zijn geweest van de fraude. Weekers ontkende dat pertinent.

Volgens Weekers is de fraude „adequaat” aangepakt. Wel neemt hij stappen om te zorgen dat hij in de toekomst sneller op de hoogte wordt gesteld van bijzondere vormen van fraude. Ook kondigt hij in de brief maatregelen aan om fraude met de toeslagen te voorkomen.

De brief liet lang op zich wachten. Hij zou vrijdag al komen, maar het duurde tot ruim na middernacht voor hij naar de Kamer werd toegestuurd. Het wachten leidde tot geïrriteerde reacties. „Weekers solliciteert naar enkeltje richting Koning, zoals hij de Kamer informeert”, twitterde D66-leider Alexander Pechtold.

Ook een interview van Weekers in het actualiteitenprogramma EenVandaag vrijdag viel niet goed bij de oppositie. In de brief reageert Weekers op die kritiek: „Het kabinet betreurt het als de indruk zou zijn ontstaan dat de Kamer niet als eerste wordt geïnformeerd.”

Het toeslagensysteem is fraudegevoelig omdat eerst wordt uitbetaald en dan pas gecontroleerd. Daar gaat verandering in komen, schrijft Weekers. Zo zullen in de toekomst aanvragers van toeslagen die onvoldoende bekend zijn bij de Belastingdienst in beginsel geen voorschot meer krijgen. Ook zullen aanvragen met een grotere kans op fraude eerst worden gecontroleerd voordat er wordt uitbetaald.