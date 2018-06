Dow-Jonesindex naar recordniveau

De Dow-Jonesindex noteerde 1,2 procent hoger op 15.005 punten. De brede S&P 500 klom 1,3 procent tot 1618 punten, waarmee voor het eerst de grens van 1600 punten werd doorbroken. De technologiebeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 3386 punten.

Uit cijfers van de Amerikaanse overheid bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in april met 165.000 banen is gegroeid. Dat was sterker dan verwacht. Ook werd de banengroei in maart en februari opwaarts herzien. De werkloosheid zakte in april van 7,6 naar 7,5 procent. Hier werd op een stabilisering gerekend.