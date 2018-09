Docent koopt pornoboek voor leerling

Maya Ladson was geschokt nadat ze een kopie van het boek vond in de tas van haar 14-jarige zoon. "Het moment dat ik er achter kwam dat de docent het had gekocht, werd ik woest", aldus de moeder tegen NBC10.com.Volgens de school vroeg de docent de leerlingen een lijst te maken van de boeken die zij nog wilden lezen. Ladsons zoon vroeg om 'vijftig tinten grijs' dus kocht de docent het boek voor hem."Ik vind het zeer onwaarschijnlijk dat een leraar die les geeft in literatuur, niet op de hoogte is van de inhoud van het materiaal dat hij geeft aan zijn leerlingen", aldus Ladson.Er is meteen een onderzoek gestart nadat de aankoop van de docent bij de school bekend werd. De leraar is inmiddels voor een week geschorst en krijgt die week geen salaris. Maar Ladson laat het daar niet bij zitten. Ze wil dat de leraar van school verdwijnt. Als de school maandag weer begint is Ladson van plan voor de school te protesteren.

