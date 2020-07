Brand in ondergrondse parkeergarage bij centrum Alkmaar

De brand brak rond 06.30 uur door nog onbekende oorzaak uit in de Singelgarage. Daarin stonden op dat moment zo’n 150 auto’s. Hoeveel daarvan in brand staan, is nog onduidelijk. Er zijn geregeld explosies te horen. „Dat zijn autobanden die door de hitte ontploffen”, aldus de woordvoerder.

Aan de achterzijde van de parkeergarage, aan de centrumkant, komt geelwitte rook vrij. Er is een NL Alert uitgedaan. Mensen krijgen het advies uit de rook te blijven. Omwonenden die er last van hebben, worden geadviseerd de ramen en deuren gesloten te houden. Evacuaties zijn vooralsnog niet nodig, aldus de woordvoerder.

Geen zicht in garage

Binnen is er volgens de zegsman geen zicht. De brandweer hoopt met behulp van ventilatoren de rook weg te krijgen, omdat die het blussen hindert. Door de rook en de hitte kunnen brandweerlieden binnen nu niet blussen. „Ze zien gewoon niets”, vertelt de zegsman. De rook is zowel op etage -2 als -1. Of de brand ook is overgeslagen naar -1 is onduidelijk. „Dat is moeilijk te zien. Maar de rook is er wel.” De brandweer zet ook een blusrobot in.

De Kennemerstraatweg, waar doorgaans veel verkeer over rijdt, is vanwege de brand afgezet.