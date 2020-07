Brand ondergrondse parkeergarage centrum Alkmaar onder controle

De brand brak rond 06.30 uur door nog onbekende oorzaak uit in de Singelgarage. Daarin stonden op dat moment zo’n 150 auto’s. Omstreeks 11.30 uur meldde de brandweer de zaak „onder controle te hebben en gaat nablussen.” Vanwege de brand werd een NL Alert uitgegeven. Mensen kregen het advies uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te zetten bij rookoverlast.

Uiteindelijk blijken slechts twee voertuigen te hebben gebrand. „Maar er was veel hitte en rook, dus een groot deel van de andere voertuigen heeft ook schade opgelopen.” Hoe ernstig die schade is, moet later door een expert worden bepaald.

De brandweer werd bij het bestrijden van het vuur gehinderd door de hitte en rook. De inzet van twee robots, een om mee te blussen en de ander die zowel kan blussen als de rook kan wegblazen, heeft volgens de woordvoerder geholpen bij de brandbestrijding.