Weer Russische spion gepakt: zo werkt Poetins geheime dienst

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De AIVD heeft voorkomen dat een Russische inlichtingenofficier kon binnendringen bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De man werkt voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe en maakte gebruik van een Braziliaanse dekmantel en een valse identiteit vol bizarre details. Russische spionnen vormen al langer een serieuze bedreiging. Ze opereren in de schaduw, maar soms ook open en bloot. „Je drinkt een borreltje aan de bar en staat samen onder de douche, zo bouw je relaties op. Is iemand gefrustreerd door een misgelopen promotie, heeft hij gokschulden of bezoekt hij prostituees? Dan gebruik je dat om hem binnen te hengelen.”