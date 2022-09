Analyse | Timing uitlekken onderzoek Arib op z’n zachtst gezegd verdacht

Binnenland

Kamer scherpt eigen regels aan: bedreiging in debat mag niet meer

In de debatregels van de Tweede Kamer wordt opgenomen dat ’het bedreigen van een persoon’ reden is om iemand het woord te ontnemen. Een meerderheid is positief over dat voorstel van CU-leider Segers en D66-fractievoorzitter Paternotte. Toch vragen meerdere partijen zich af of de regel wel nodig is.