PENSIOENSPREEKUUR Vragen over pensioen en het buitenland

Ik heb 6 jaar in Zweden gewoond en in die tijd ook geen AOW-premie betaald in Nederland. Valt dit nu nog te repareren?

De periode waarin u woonde in Nederland geeft recht op een gedeeltelijk AOW-pensioen. Iemand krijgt een volledige AOW-uitkering als hij 50 jaar in Nederland heeft gewoon voorafgaand aan zijn AOW-leeftijd. Hebt u een tijd hier niet gewoond of gewerkt? Dan krijgt u 2 procent korting per jaar dat u niet verzekerd was voor uw AOW. In uw geval krijgt u dus 88 procent van het totaalbedrag (dat u kunt vinden op deze website).

Het gat in uw AOW is niet meer te repareren. Wel kunt u via uw pensioenfonds extra opbouwen of meer sparen via bankspaar- of lijfrenteproducten. Lees daar hier meer over: 10 tips voor meer pensioen)

Ik woon in Duitsland. Kom ik ondanks dat toch in aanmerking voor de 33,09 euro per maand koopkrachttegemoetkoming voor oudere belastingplichtigen (KOB, vervanger van de tegemoetkoming AOW)?

Ouderen in Nederland ontvangen de tegemoetkoming KOB automatisch. AOW’ers die in het buitenland wonen, krijgen de tegemoetkoming alleen als ten minste 90 procent van hun wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt.Het wereldinkomen is het totale inkomen uit Nederland en daarbuiten.

Alle AOW'ers die buiten Nederland wonen, hebben in de tweede helft van mei 2011 een brief van de SVB gekregen over de tegemoetkoming KOB.

Moet ik na mijn pensioen in Nederland een ziektekostenpremie te betalen als ik in het buitenland woon? Nu namelijk wel, terwijl ik er geen gebruik van maak.

Als u met pensioen bent en in het buitenland woont hoeft u geen premies voor een Nederlandse ziektekostenverzekering te betalen.

Om gebruik te kunnen maken van Mijnpensioenoverzicht.nl heb je een DigiD nodig. Dat kan alleen als je in Nederland woont. Hoe krijg ik toch een goed overzicht?

De overheidsinstantie achter Mijnpensioenoverzicht.nl is bezig om Nederlanders woonachtig in het buitenland toegang te geven tot de site. Hier hebt u nu nog niks aan, daarom kunt u nu gebruik maken van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat het pensioenfonds van uw (voormalige) werkgever u stuurt. Als u toch nog vragen hebt, neem dan contact op met dit pensioenfonds. Voor informatie over de hoogte en het moment dat bij uw AOW past, kunt u op deze website terecht.

Ik woon in Spanje en krijg vanaf 2014 AOW. Hoe kan ik dit overgemaakt krijgen?

Om te zorgen dat uw AOW goed terecht komt in het buitenland dient u de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te laten weten waar u woont zodat zij de AOW-uitkering kunnen regelen door contact op te nemen.

Voor het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd, geldt hetzelfde. U kunt dit ook in het buitenland ontvangen, maar moet aan uw pensioenfondsen laten weten waar u woont zodat zij de uitkering kunnen regelen.