Corona tast ook Notre-Dame aan

Agenten houden tijdens de lockdown ook de Notre-Dame in de gaten. Ⓒ Foto AFP

PARIJS - De wederopbouw van de Notre-Dame is vanwege het coronavirus op een cruciaal moment stilgelegd. Een jaar na de brand die de kathedraal gedeeltelijk in de as legde, wilden restaurateurs een steiger van het dak halen. Het ijzerwerk stond daar al voor het drama en richt een enorme ravage aan als het alsnog door het gewelf stort.