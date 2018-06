Dreigtweet aan politie: €300

De man dreigde in een tweet dat hij politieagenten neer zou schieten. Het bericht was donderdag begin van de middag geplaatst, waarop de recherche direct een onderzoek naar de afzender startte.

Het onderzoek leidde al snel naar de 29-jarige Zoetermeerder. De verdachte is meegenomen naar het bureau waar zijn telefoon voor nader onderzoek in beslag is genomen. De man kreeg een boete van 300 euro.