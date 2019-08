Russische artsen: ook wij blootgesteld aan nucleaire straling

De artsen die in de Russische havenstad Archangelsk werken, vertellen hun verhaal anoniem aan de BBC. Het ongeluk gebeurde bij een onderzoekscentrum van atoomconcern Rosatom, ruim 35 kilometer ten westen van Archangelsk. Volgens de artsen stonden zeker negentig mensen in contact met de slachtoffers, maar heeft het leger nooit gewaarschuwd voor de kans op verhoogde stralingsniveaus.

Vijf onderzoekers kwamen bij het ongeluk om het leven en meerdere mensen raakten gewond. Drie gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht waar de artsen werken.

Volgens hen was het meteen duidelijk dat ze ernstig ziek waren toen ze op de spoedeisende hulp terechtkwamen. Daarna zijn ze naar een operatiekamer gestuurd. Omdat niet direct bekend was wat het trio mankeerde, ging het werk op de spoedeisende hulp gewoon verder.

Verzwegen

Een militair team kwam na afloop in het ziekenhuis in Archangelsk alles ontsmetten. De kleren van de slachtoffers werden meegenomen, alsook de stretchers. Volgens een van de artsen zit de schrik bij het ziekenhuispersoneel er goed in. Vooral omdat cruciale informatie is achtergehouden bij een calamiteit. De drie gewonden zijn later naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Moskou gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.

De explosie gebeurde op 8 augustus en direct spraken de lokale autoriteiten van een verhoogde radioactiviteit. De meteorologische dienst van Rusland meldde vorige week dat de straling vier tot zestien keer hoger dan normaal was. Volgens de Russische president Vladimir Poetin is er echter geen gevaar voor de volksgezondheid en is de situatie onder controle.