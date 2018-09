Rel om immigranten bij dodenherdenking

Raadslid Joost van Puienbroek gruwelt van het “mondiaal sausje” dat de organisatie volgens hem over de nationale herdenking schenkt. ,,Natuurlijk zijn de verhalen van vluchtelingen en immigranten die in hun thuisland niet veilig zijn aangrijpend en moeten deze gehoord worden", zo stelt hij. ,,Maar dit moeten we niet vermengen met de Nederlandse traditie van Dodenherdenking.”

Enkele voormalige asielzoekers uit Rwanda, Afghanistan en Servië helpen morgen bij de kranslegging, zo is het plan. Later op de avond vertellen ze in een Tilburgs theater hun eigen oorlogsverhaal. Van Puienbroek vindt dat met name coalitiepartij PvdA zo de herdenking uit zijn verband probeert te rukken voor politiek gewin. ,,Hierdoor wordt de aandacht afgehaald van de maar liefst 903 oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden die in Tilburg zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog”, zo stelt hij.

Nadat het TROTS-raadslid zijn ongenoegen op Twitter kenbaar had gemaakt, kreeg hij direct enkele boze PvdA'ers over zich heen. Ook organisator Ralf Bodelier deelt zijn kritiek niet, zo maakt hij duidelijk tegen Omroep Brabant. ,,Doordat de immigranten uit landen komen waar nooit over de Tweede Wereldoorlog wordt gesproken, hebben we ze de afgelopen weken les gegeven over de Tweede Wereldoorlog. Juist omdat we ze erbij willen betrekken. Daarom zijn ze ook de hele dag bij de Tilburgse herdenking."