LIVE | Dagrecord coronabesmettingen VS opnieuw verbroken

In de Verenigde Staten is donderdag weer een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeten. Bij 75.255 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters. In Florida was de dagstijging het grootst met ruim 15.000 nieuwe besmettingsgevallen.

Tot nu toe zijn bijna 3,6 miljoen Amerikanen besmet geraakt en zijn ruim 138.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In dertig van de vijftig Amerikaanse staten werd deze week het recordaantal besmettingen op staatsniveau verbroken.

De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Brazilië staat op plek 2, daar steeg het totaal aantal besmettingen donderdag tot boven de 2 miljoen. India staat derde met iets minder dan 1 miljoen besmettingen.

Dr. Fauci, de bekendste viroloog van de VS en adviseur van de regering, heeft gewaarschuwd dat bij ongewijzigd beleid het aantal besmettingsgevallen binnenkort op 100.000 per dag uitkomt.

