LIVE | ’Nieuwe testvormen om coronabesmettingen te vinden’

Het RIVM, de GGD’s en de microbiologische laboratoria werken aan nieuwe vormen van testen op het coronavirus. Daarmee bereiden zij zich voor op de verwachte tweede golf van coronabesmettingen in het najaar.

Nu iedereen met verkoudheidsklachten sinds 1 juni op corona kan worden getest, lijkt de epidemie in ons land onder controle. Maar in die relatieve rust wordt achter de schermen hard gewerkt om de testcapaciteit verder uit te breiden. Om de opsporing van besmettingen te verbeteren moet het sneller, massaler en laagdrempeliger, meldt NRC.

Viroloog Chantal Reusken, expert op het gebied van testen bij het RIVM, volgt de internationale innovaties op dit gebied op de voet en onderzoekt ze op betrouwbaarheid en haalbaarheid. De eerste vernieuwing is een speekseltest voor corona, vertelt Reusken. Vanaf half augustus zal deze worden ingevoerd, uitsluitend voor kinderen van zes jaar en jonger, of op speciale indicatie. Het is een alternatief voor het bemonsteren met wattenstaafjes diep in de neus en keel, wat onaangenaam kan zijn.

India meldt als derde land meer dan een miljoen besmettingen

Dagrecord coronabesmettingen VS opnieuw verbroken: 75.255 nieuwe besmettingen

Britse premier: afstand houden zeker nog tot november

’Barcelona maakt zich op voor nieuwe lockdown’

Roemenië verplicht isolatie na coronabesmetting

Tot eind september mogen geen cruiseschepen vertrekken vanuit de Verenigde Staten

Studenten die uit Europa komen zijn vrijgesteld van een reisverbod dat de Verenigde Staten wegens de coronapandemie hebben opgelegd.

Brazilië voorbij grens van 2 miljoen coronabesmettingen

Politiebescherming Belgische viroloog om extreemrechtse dreiging

Vanaf komende week mondkapjesplicht in winkels en musea in Frankrijk

