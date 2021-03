Straatrover (14) uit Almere sloeg maar liefst elf keer toe

De tiener pleegde alle straatroven in Almere in drie weken tijd, meldt Omroep Flevoland.

Begin 2020 kwamen er meerdere aangiftes binnen bij de politie. Twee slachtoffers werden op 10 februari op het Forum in Almere beroofd. Een groepje van vier jongens liep op hen af en trok een AirPod uit het oor van één van de slachtoffers. Ze eisten dat de andere persoon het hoesje en zijn telefoon aan hen afstond. Als ze dat niet zouden doen, werden ze neergestoken, zo kregen ze te horen.

Camera’s wisten de rooftocht vast te leggen. De jongen is herkend door een agent. Hij heeft bekend dat hij één van de straatrovers was. Hij sloeg die dag in totaal vier keer toe in Almere, steeds op een andere plek.

De verdachte heeft ’een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens’, werd na psychiatrisch onderzoek vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is.