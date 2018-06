Rutte reikt eerste inhuldigingsmedailles uit

Premier Mark Rutte heeft donderdag de eerste acht medailles uitgereikt aan personen die een extra en actieve bijdrage hebben geleverd aan een goed verloop van de troonswisseling. Dat gebeurde in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, achter het koorhek. In het andere deel van de kerk liepen mensen rond die het voor de inhuldiging versierde interieur wilden bekijken.