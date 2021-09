Man (39) uit Beverwijk overleden na steekpartij in Bleiswijk

Getuigen meldden even voor 10.30 uur aan hulpdiensten dat er een man zwaargewond op het industrieterrein op straat lag. Een traumateam heeft daarop nog geprobeerd de man te reanimeren en een spoedoperatie uitgevoerd, maar dat mocht niet meer baten. De Beverwijker overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Onduidelijk is wat de aanleiding voor de steekpartij was en er is ook nog geen verdachte in beeld, meldt de politie.

De directe omgeving van het industrieterrein in Bleiswijk is afgezet, de politie doet sporenonderzoek en spreekt met getuigen. Wie meer informatie of camerabeelden heeft, wordt gevraagd zich te melden.

Gebruik onze WhatsApp-tiplijn 0613650952.