VS zet premie van 5 miljoen op de zoons van El Chapo

Als zij worden uitgeleverd kunnen ze een aanklacht tegemoet zien voor handel in cocaïne, methamfetamine en marijuana. De Verenigde Staten beschouwt ze niet als de leiders maar wel als sleutelfiguren van het Sinaloakartel.

Sinaloakartel

Ovidio, bijnaam El Ratón (De Muis), is de bekendste van de vier. De dertigjarige zoon van Joaquín El Chapo Guzmán en diens tweede vrouw Griselda López Pérez wordt door de VS gezien als een „hooggeplaatst lid van het Sinaloakartel.” Hij wordt in meerdere Amerikaanse staten gezocht voor de illegale invoer van drugs en het witwassen van crimineel geld.

In Mexico werd Ovidio eind 2019 bekend bij het grote publiek toen hij in Culiacán, de hoofdstad van Sinaloa, werd opgepakt tijdens een operatie van de nationale politie, de Guardia Nacionál. In oktober dat jaar arresteerden zwaarbewapende, met bivakmutsen getooide agenten de zoon van El Chapo in opdracht van de regering die hem wilde uitleveren aan de VS. Vrijwel meteen doken vanuit alle hoeken en gaten van de stad leden van het Sinaloakartel op die met oorlogswapens de aanval openden op de politie en het leger.

De stad lag letterlijk onder vuur. Inwoners moesten rennen voor hun leven. Winkels en kantoren sloten hun deuren, scholen beëindigden de lessen, het openbaar vervoer werd stilgelegd en een voetbalwedstrijd uit de Mexicaanse Eredivisie afgebroken. De drugscriminelen gijzelden militairen en bevrijden 51 gevangenen uit de plaatselijke gevangenis. Op sociale media verschenen heftige videos van het geweld.

Bloedbad

Uren later werd Ovidio Guzmán op bevel van president López Obrador weer vrijgelaten omdat deze „een bloedbad” wilde voorkomen. Dit strookt met zijn strategie tegen de georganiseerde misdaad onder de noemer „abrazos no balazos”, vrij vertaald: elkaar omhelzen in plaats van elkaar beschieten. Dertien mensen, waaronder een burger, kwamen tijdens ’Zwarte Donderdag’ of ’El Culiacanazo’ om het leven.

Drugsbaron El Chapo zit een levenslange celstraf uit in de ADX Florence-gevangenis in Colorado, een van de strengst beveiligde gevangenissen van de VS.