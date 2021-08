LIVE | Dodental aanslag Kabul opgelopen tot 170: ook Britten omgekomen

Het dodental van de aanslag bij het vliegveld van Kabul is opgelopen tot 170, melden Amerikaanse media. Onder de slachtoffers zijn ook drie kinderen, verschillende vrouwen en enkele Britten. De Amerikanen hebben eerder gemeld dat twaalf van hun militairen, onder wie veel mariniers, door de aanval zijn gedood. Amerikaanse militairen die gewond zijn geraakt door de klap worden in Duitsland behandeld. In totaal raakten meer dan tweehonderd mensen, vooral Afghanen, gewond.

Twee Britse staatsburgers en het kind van een Britse staatsburger zijn overleden bij de aanslag, meldt minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk. Nog twee Britten zijn gewond geraakt. „De aanval laat de gevaren zien waar mensen in Afghanistan mee te maken hebben en benadrukt waarom we alles doen wat we kunnen om mensen weg te halen”, aldus Raab in een verklaring.

De Afghaanse tak van Islamitische Staat, ISIS-K, heeft de aanslag opgeëist. De bomaanslag werd gepleegd door één extremist, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daarmee corrigeert het Pentagon eerdere meldingen over twee extremisten en twee aparte explosies. Wel zijn er nog steeds „geloofwaardige dreigingen” van aanslagen bij het vliegveld.

De ontploffing vond plaats in de grote mensenmassa die sinds de machtsovername van de Taliban het vliegveld proberen te betreden om aan het nieuwe regime te ontsnappen. De menigte zou iets kleiner zijn geworden sinds de aanval.

Volgens de VS gaan de evacuaties door tot het „laatste moment” op de dag van de deadline, 31 augustus. Momenteel staan er volgens het Pentagon nog zo’n 5400 mensen op het vliegveld te wachten op evacuatie. Inmiddels zijn er ongeveer 105.000 mensen opgehaald uit Kabul.

VN-Veiligheidsraad: daders aanslag Kabul moeten berecht

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de terroristische aanslag bij het vliegveld van Kabul „in de meest krachtige termen” veroordeeld en onderstreept dat alle betrokkenen moeten worden berecht. Het gaat dan niet alleen om de daders, maar ook de organisatoren, financiers en sponsors, aldus het orgaan.

De vijftien leden tellende raad met als permanente leden de VS, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, herhaalt dat elke daad van terrorisme crimineel en niet te rechtvaardigen is. Alle landen worden opgeroepen mee te werken met autoriteiten die het fatale incident onderzoeken.

12.39 - Ongeveer 300 Duitsers achtergebleven in Afghanistan

Ongeveer driehonderd Duitsers zijn achtergebleven in Afghanistan. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat een dag nadat Berlijn stopte met de militaire evacuaties uit het land.

Het leger heeft in totaal 5347 mensen geëvacueerd vanaf de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Aan boord zaten zo’n 400 Duitse staatsburgers en meer dan 4100 Afghanen. Meer dan 10.000 Afghanen zouden in aanmerking komen voor bescherming en het recht hebben om naar Duitsland te komen. Het gaat volgens het ministerie om bijvoorbeeld lokale medewerkers, journalisten en mensenrechtenactivisten.

Het Duitse leger heeft het land inmiddels verlaten. De Duitse deelname aan de NAVO-missie in Afghanistan kwam al eind juni na bijna twintig jaar ten einde, maar een aantal militairen keerde terug voor de evacuaties.

Naarmate het vertrek van de laatste buitenlandse troepen uit Afghanistan op 31 augustus nadert, wordt het steeds gevaarlijker in het door de Taliban overgenomen land. Steeds meer landen stoppen met evacueren.

11.55 - Noodopvang Heumensoord voor Afghanen pas dinsdag in gebruik

De noodopvang voor Afghaanse evacués in Heumensoord bij Nijmegen gaat pas dinsdag open. Eerder was het de bedoeling dat zondagavond de eerste bus met evacués zou arriveren in het natuurgebied tussen Nijmegen en Malden. Een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kon vrijdagmorgen nog niet zeggen waarom de aankomst is vertraagd.

Defensie is sinds woensdag bezig met de opbouw van het kamp in het bos. In 2015 werden er voor 3000 voornamelijk Syrische asielzoekers grote tenten met harde wanden neergezet in Heumensoord. Dat bleek niet ideaal. Daarom bouwt Defensie nu paviljoens die veel steviger zijn. Ook is afgesproken dat het kamp uiterlijk op 1 januari weer leeg moet zijn, zodat de vluchtelingen niet in de wintermaanden in het bos bivakkeren. Er is plaats voor 750 tot maximaal 1000 mensen.

In Nijmegen wordt voornamelijk positief gereageerd op de komst van de evacués. Een informatieavond die de gemeente donderdag organiseerde trok weinig belangstelling, omdat bewoners van de aangrenzende woonwijk door de ervaringen in 2015 weten wat ze te wachten staat. „Toen waren er meer vrijwilligers dan vluchtelingen”, benadrukt burgemeester Hubert Bruls.

11.13 - ’Taliban willen Turkse hulp op luchthaven Kabul’

De Turkse president Erdogan heeft gezegd dat er in Kabul is gesproken met de Taliban over het runnen van het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad na het vertrek van de Amerikanen op 31 augustus. Hij zei dat de Taliban een voorstel hebben gedaan.

De Taliban willen alleen technische hulp en geen Turkse militairen over de vloer. Erdogan zei vrijdagmorgen, kort na de bloedige aanlagen voor de ingang van de luchthaven Hamid Karzai, dat hij nog geen beslissing heeft genomen omdat er veel risico’s aan verbonden zijn.

Turkije heeft de Taliban al eens aangeboden het vliegveld draaiende te houden. Maar daar leken de Taliban toen geen enkele belangstelling voor te hebben. Turkije heeft in het kader van de missie van de NAVO in Afghanistan eerder al zes jaar de leiding over het vliegveld gehad.

Begin deze maand en voordat de Taliban Kabul verrassend snel onder de voet liepen, heeft Turkije aangeboden de luchthaven ook te leiden na het einde van de NAVO-missie. Maar Ankara wilde daar geld voor van de VS en vroeg Washington bovendien bepaalde „defensieve militaire installaties” achter te laten op het vliegveld. Bovendien eiste Ankara dat de Turkse missie eerst een internationale status zou krijgen.

10.14 - ’Tweehonderd mensen afgebeld voor Nederlandse evacuatievlucht’

Zo’n tweehonderd mensen die in bussen onderweg waren naar een Nederlandse evacuatievlucht uit Kabul, konden gisternacht op het laatste moment toch niet mee. Reden was de verslechterende veiligheidssituatie bij het vliegveld, waar korte tijd later aanslagen werden gepleegd. De mensen hadden te horen gekregen dat ze op een evacuatielijst stonden, maar zijn onverrichter zake omgekeerd. Ze zouden zijn afgebeld door Nederlandse diplomaten. Van de meeste mensen is niet bekend waar ze zijn en hoe het met ze is. Met veel van hen schijnt nog wel contact te zijn, meldt NOS.

De afgelopen weken hebben naar verluidt zo’n 8500 mensen zich gemeld bij het Nederlandse ambassadepersoneel in Afghanistan om in aanmerking te komen voor evacuatie naar Nederland. Ze deden een beroep op de verruiming van het toelatingsbeleid die de Tweede Kamer tien dagen geleden afdwong bij het demissionaire kabinet.

9.54 - Britten en Spanjaarden stoppen met evacuaties Afghanistan

Spanje heeft de evacuatiemissie in Afghanistan beëindigd en Groot-Brittannië stopt binnen enkele uren. Twee Spaanse vliegtuigen hebben de laatste 81 Spanjaarden en ook 83 Afghanen uit de Afghaanse hoofdstad Kabul gevlogen en ze worden in de namiddag op een luchtmachtbasis bij Madrid verwacht, aldus Spaanse media. Frankrijk stopt de evacuaties ook in de loop van vrijdag.

Volgens de Britse defensieminister Ben Wallace worden er geen mensen meer toegelaten tot het vliegveld en zijn er nog circa duizend mensen die met Britse toestellen vertrekken. Aan de Belgische evacuaties is vrijdagmorgen vroeg een einde gekomen met de landing van een gecharterd vliegtuig met 37 passagiers aan boord. Onder hen waren geen Nederlanders. Het vliegtuig kwam uit Islamabad in Pakistan. Ook in Denemarken en Italië wordt de landing gemeld van de laatste evacuatievlucht uit Afghanistan.

Een reeks landen was al gestopt met de evacuaties vanuit Kabul, inclusief België, Canada, Nederland en Polen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie had donderdag nog beklemtoond dat evacuaties ook in het weekend nog konden plaatsvinden. Volgens de laatste berichten zijn er nog maar duizend mensen met Amerikaanse reisdocumenten op de luchthaven om naar huis te vliegen, afgezien van de Amerikaanse troepenmacht op het vliegveld.

9.32 - Op een na laatste vlucht met evacués geland op Schiphol

Op Schiphol is vrijdagochtend een vlucht van Defensie geland met evacués uit Afghanistan. Van de 100 passagiers zijn er 98 mensen met een Nederlands paspoort, laat Defensie weten. Het is de een na laatste vlucht die in ons land aankomt met evacués uit Afghanistan.

Of de andere twee mensen zijn die doorreizen naar een ander land, of Afghanen die de Nederlandse missie hebben geholpen en hier asiel aan zullen vragen, kon een woordvoerder van Defensie nog niet zeggen.

De laatste vlucht met evacués wordt later op de dag verwacht. Ook de Nederlandse militairen en diplomaten die de afgelopen tijd de evacuaties in Afghanistan verzorgden, moeten nog naar Nederland komen.

8.41 - ’Toch geen leden Taliban omgekomen’

De Taliban waren er snel bij om te melden dat bij de 85 dodelijke slachtoffers van de aanslagen ook 28 Talibanleden waren, maar woordvoerder van de Taliban Zabihullah Mujahid heeft dat nu bij BBC ontkend. „Wij hebben geen slachtoffers te betreuren. Het incident deed zich voor in een gebied dat gecontroleerd wordt door Amerikaanse troepen.”

Taliban patrouilleren in de straten van Kabul in Afghanistan. Ⓒ ANP/HH

Die mededeling staat haaks op wat een anonieme functionaris van de radicale beweging eerder aan persbureau Reuters meldde.

6.40 - ’Britten lieten gevoelige informatie achter op ambassade’

Britse diplomaten zouden gevoelige contactinformatie van Afghaanse medewerkers hebben achtergelaten op de Britse ambassade in Kabul. Die informatie kwam vervolgens in handen van Talibanstrijders, schrijft de Britse krant The Times. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten dat de Afghanen in kwestie „in veiligheid” zijn gebracht.

Volgens The Times zou het onder meer gaan om adressen en telefoonnummers van Afghaans ambassadepersoneel, maar ook om curricula vitae van mensen die solliciteerden bij de ambassade. De papieren zouden half augustus in alle haast op de grond zijn blijven liggen toen diplomaten de ambassade halsoverkop verlieten omdat de Taliban in Kabul arriveerden.

„Er werd alles aan gedaan om gevoelig materiaal te vernietigen”, aldus een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch zou de informatie van drie medewerkers en acht familieleden in de ambassade zijn blijven liggen. „Het is van cruciaal belang dat we deze drie families in veiligheid hebben kunnen brengen”, meldt de woordvoerder. Volgens The Times is echter niet iedereen in veiligheid.

Intussen liggen ook de Amerikaanse autoriteiten onder vuur omdat zij een lijst met evacués aan de Taliban zouden hebben gegeven om er zo voor te zorgen dat mensen werden toegelaten tot de luchthaven. Een Amerikaanse regeringsfunctionaris vertelde daarover aan nieuwssite Politico dat de VS zo in feite „een dodenlijst” hebben verstrekt van Afghanen die met de Amerikanen hebben samengewerkt.

De Amerikaanse president Joe Biden reageerde donderdag (lokale tijd) tijdens een toespraak op de geruchten en zei dat er „mogelijkerwijs” een lijst met namen van evacués aan de Taliban is verstrekt. Hij kon dat echter niet met zekerheid zeggen.

6.21 - ’Ook strijders Taliban omgekomen bij aanslag IS in Kabul’

Bij de aanslag op de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn ook 28 strijders van de Taliban omgekomen, vertelde een functionaris van de radicale beweging aan persbureau Reuters. De aanval van donderdag is opgeëist door Islamitische Staat (IS).

De functionaris wilde anoniem blijven, maar zei dat de Taliban als gevolg van de aanslag „meer mensen hebben verloren dan de Amerikanen.” Er kwamen dertien Amerikaanse militairen om het leven, zeker achttien anderen raakten gewond. Er zijn volgens de functionaris van de Taliban „geen redenen voor buitenlandse strijdkrachten om na 31 augustus nog in het land te blijven.”

Een Afghaanse functionaris en een ziekenhuis gaven vrijdag aan dat 72 Afghanen zijn overleden door de aanslag, daarnaast vielen er ruim 140 gewonden. Een verslaggever van de Amerikaanse zender CBS News maakte melding van zeker negentig doden, onder wie ook vrouwen en kinderen.

Na de aanslag ontstond volgens getuigen grote paniek op de luchthaven, waar Afghanen vanwege de machtsovername van de Taliban massaal naartoe waren gekomen in de hoop een evacuatievlucht naar het buitenland te kunnen bemachtigen. Het vliegveld en het luchtruim worden nu nog gecontroleerd door de Verenigde Staten.

Een NAVO-diplomaat roept de Taliban op de terreurbeweging IS, die de aanslag opeiste, goed in de gaten te houden. Volgens de diplomaat zouden „duizenden gevangenen de afgelopen weken zijn vrijgelaten”, meldt Reuters. De veiligheid in Afghanistan is nu de verantwoordelijkheid van de Taliban, benadrukt de diplomaat, die stelt dat „de angst en bezorgdheid Afghanen tot wanhoop drijven.”

