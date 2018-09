’Feest kostte geen cent’

„Janine en ik zitten tevreden en nog een tikkeltje opgewonden de festiviteiten terug te kijken. Het is allemaal vlekkeloos en op niveau verlopen. Het bedrijfsleven, duizenden vrijwilligers, Oranjeverenigingen… Eigenlijk heeft heel de BV Nederland een vuist gemaakt. We zijn aan alle kanten gesponsord, we hebben elkaar geholpen en de portemonnees bleven zo goed als dicht.”

„Het klinkt simpel: alle mensen in bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en de voedselbanken bevoorraden met oranje gebakjes. Maar dat zijn dan wel 550.000 gebakjes. Iemand moet ze maken, verdelen, bezorgen. Bijna 1,4 miljoen T-shirts voor de Koningsspelen. Die kwamen in KLM Boeings naar Nederland, ze zijn in de sociale werkplaatsen gesorteerd en gratis bezorgd door PostNL. Supermarktketen Jumbo verzorgde de ontbijtjes. De Postcode Loterij betaalde het feest op het Museumplein. De artiesten…”

„Het Comité Inhuldiging is begonnen zonder budget en met het verzoek het sober te houden. En moet je kijken wat er is neergezet als internationaal visitekaartje."

