Drentse misbruikzaak: dorpsgenoten herkenden vechtsporter Peter, maar trokken niet aan de bel

Peter O. tijdens een Krav Maga-training in Roden. Rechts de buurt waar het meisje werd misbruikt. Ⓒ Facebook/De Telegraaf

RODEN - De 52-jarige dader die vorig jaar juni een jong meisje seksueel misbruikte in Roden, woonde op een steenworp afstand van zijn slachtoffer. Dat Peter O. uit Roden pas na zeven maanden werd gearresteerd, is achteraf bezien bizar. Meerdere dorpsgenoten herkenden O. op camerabeelden, maar trokken uit angst of twijfel niet aan de bel.