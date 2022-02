Goudjakhals duikt op in Friesland

Een goudjakhals, die ook wel rietwolf wordt genoemd, is een hondachtig dier dat qua grootte tussen een vos en een wolf in zit. Goudjakhalzen blijven bij wolven uit de buurt, want die zien de dieren als een concurrent en doden ze daarom. Goudjakhalzen eten zelf muizen, ratten en konijnen, maar ook wel bessen en fruit. Volgens het Wolvenmeldpunt zal een goudjakhals ook op ruiende ganzen jagen.

Het dier leeft in moerassige gebieden, landbouwgebieden en in bossen met open velden. Goudjakhalzen zijn niet gevaarlijk voor mensen. Ze laten zich heel zelden zien. De goudjakhals breidt zich de laatste jaren snel over Europa uit. In Nederland is nog geen apart beleid voor de omgang met goudjakhalzen vastgesteld.