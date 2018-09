Volkswagen Golf GTI aan de pep

“Het model zal niet zoveel vermogen hebben als de Golf GTI W12”, bevestigde Ulrich Hackenberg, hoofd van Volkswagens researchafdeling, tegenover Car Magazine. “Het wordt vooral een wat realistischer model.”

Continental GT

En dat is ook niet zo moeilijk, want de Golf GTI W12 was een nogal extreem conceptmodel dat Volkswagen in 2007 meenam naar de Wörthersee. Het apparaat had de 6,0 liter twinturbo W12 uit de Bentley Continental GT aan boord, met maar liefst 641 pk.

250 pk

Hackenberg vertelde overigens ook dat het elektronische differentieel van de Golf GTI nog niet aan zijn limiet zit, maar met gemak 250 pk aankan. Waarschijnlijk zal het vermogen van de Golf GTI-concept dus in die richting gaan.