België onderzoekt zelfmoord gepeste jongen

Op de voorkant van de brief staat een persoonlijke boodschap voor zijn vader, moeder en broer. De achterkant meldt echter: „Fuck you...(noemt twee jongensnamen), jullie moeten niets verbergen. Jullie sloegen altijd iedereen in elkaar.”

Zijn moeder had na de dood van haar zoon al een gesprek met de politie, maar gaat na de begrafenis ook een formele klacht indienen. „We beschuldigen voorlopig niemand en willen geen commotie”, zegt zij in Het Laatste Nieuws. „Maar we willen een grondig en sereen onderzoek naar de mogelijke problemen op school. Al was het maar om te vermijden dat er in de toekomst nog meer kinderen het slachtoffer worden van (onopgemerkte) pesterijen.”

De directeur van de school van de jongen laat weten de zelfdoding zeer ernstig te nemen. De praktijkschool in Oostende zal de zaak ook zelf gaan onderzoeken, belooft hij.